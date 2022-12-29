Emine Erdoğan'dan kanser hastası çocuklara moral ziyareti

Emine Erdoğan, Çocuk Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Servisi'nde tedavi gören çocukları odalarında ziyaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın eşlik ettiği ziyarette Erdoğan, çocukların sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ferit Kulalı'dan bilgi aldı. Ziyaret sırasında Emine Erdoğan'ın, sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapması üzerine Doç. Dr. Kulalı da kanser hastalarında uygun beslenmenin önemine işaret ederek "Günümüzde gelişen teknoloji ve sanayi devrimiyle palm yağları, fruktoz şurupları veya katkı maddelerinin beslenme ürünlerine eklenmesi, hastalarımızda son zamanlarda özellikle çocukluk çağında tümörlerin artmasına neden oldu dolayısıyla sağlıklı beslenme bu süreçte oldukça önemli" dedi.



Çocuklarla tek tek ilgilenen, sohbet eden ve çeşitli oyuncaklar hediye eden Emine Erdoğan, TRT Çocuk'un çizgi karakterleri 'Rafadan Tayfa'daki 'Hayri', 'Elif'in Düşleri'ndeki 'Elif' ve 'Emiray'ın maskotları ile çocukları tanıştırdı. Lösemi tedavisi gören down sendromlu Hatice Defne Çiftçi (1,5) ile de yakından ilgilenen Erdoğan, eğitim durumuyla ilgili konuştuğu Zehra Dinç'e (17) saat hediye etti. Çocukların da kendi yaptıkları resimleri hediye ettiği ve yakın ilgi gösterdiği Emine Erdoğan, ailelerle sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Emine Erdoğan, bazı hasta yakınlarıyla da fotoğraf çektirdi.



ERDOĞAN'DAN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ



Emine Erdoğan ayrıca 6 yaşına giren Zeynep Ravza Atalay'ın odasına doğum günü pastasıyla girerek sürpriz yaptı. Erdoğan, pastasındaki mumu üfleyen Atalay'a oyuncak bebek hediye etti. Ziyaretin ardından Emine Erdoğan, Bakan Koca, Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bülent Güngörer, onkoloji ile hematoloji servisi hekim ve hemşireleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Çocuk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kulalı, serviste 1 ile 17 yaş aralığında 16 hastanın bulunduğunu belirterek, Emine Erdoğan'ın ziyaretinin, hastaların moralinin yükselmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulması için önemli olduğunu vurguladı. Ziyaret için teşekkür eden Kulalı, "Hastalarımız ve ailelerimiz son derece memnun oldular. Tabi büyükleri görmek, hastaları ve yakınları tarafından oldukça büyük bir motivasyon oluşturdu. Yine TRT Çocuk ekibinden gelen arkadaşların bu etkinliği düzenlemeleri çocuklarımızı oldukça mutlu etti" diye konuştu.