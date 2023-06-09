Emine Erdoğan'dan genç girişimciye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yüksekokulu bitirdikten sonra köyüne dönerek yıllardır boş bırakılan araziye ata tohumu siyez buğdayı eken ve ürün çeşidini artırdığı buğdayı pazarlayan Yasin Ciğerci'yi tebrik etti. Emine Erdoğan, paylaşımında "Ülkemizin parlak geleceğinin tohumlarını elleriyle yetiştiren, yüreğiyle büyüten genç çiftçimizi tebrik ediyorum" dedi.

Emine Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:

Ülkemizin parlak geleceğinin tohumlarını elleriyle yetiştiren, yüreğiyle büyüten genç çiftçimizi tebrik ediyorum.

Ata yadigârı siyez buğdayına biçtiği değer, hem ailesinin hem de ülkemizin ekonomisine can suyu oluyor. Ürettiği sağlıklı ve doğal ürünler, sofralara şifa katıyor.

En değerli mirasımız toprağımıza sahip çıkan bu denli azimli gençlerimizin sayısının artması en büyük dileğim.