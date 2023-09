Emine Erdoğan'dan çocuğa yönelik şiddetin engellenmesi için güç birliği çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ABD’nin New York kentine yaptığı ziyarette BM’nin Şiddetin Önlenmesi ve İyileşme Gününü Anma Programı’na katıldı.

Emine Erdoğan, çocukların maruz kaldığı sömürünün onarılmaz yaralar açtığını belirterek, “Çocuk ve istismar kelimelerinin yan yana gelebilmesi dahi vicdanlarda onarılmaz yaralar açıyor. Masumiyet çağındaki evlatlarımızın, maruz kaldıkları sömürü maalesef bütün ömürlerinin iklimini belirliyor ve hiç kurtulamayacakları bir girdaba dönüşüyor.

"GÜÇ BİRLİĞİ YAPMALIYIZ"

Bu insanlık suçu, kötü huylu bir tümör misali ne yazık ki bütün toplumlarda ve dünyanın her yerinde gün geçtikçe yükseliyor, dahası organize bir hal alıyor. Bu nedenle bizler de yeryüzünün bütün çocuklarını kendi çocuklarımız bilerek, dehşet verici eylemlerin son bulması için güç birliği yapmalıyız. Çocuklara uzanan insanlığını kaybetmiş kirli ellerin, evlatlarımıza ulaşamadan kırılması için bütün uluslararası mekanizmaları ivedilikle hareket geçirmeliyiz” dedi.

“EN SERT CEZALARIN UYGULANMASI KAÇINILMAZ”

Emine Erdoğan, çocuklara yönelik işlenen suçların eğitim yoluyla aşılamadığını vurgulayarak, “Öte yandan görmezden gelindiğinde, bütün dünyayı yaşanmaz kılacak bu korkunç suçun, sosyoekonomik ve eğitim yoluyla aşılamadığı ortadadır. Bu nedenle caydırıcı önlemlerle birlikte, en sert cezaların uygulanması kaçınılmaz olmaktadır. Ülkemde, özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, çocuklarımızın korunması, haklarının güvence altına alınması ve hiçbir istismara uğramaması için çok yönlü çalışmalar sürdürmektedir. Çocuklar ve toplumdaki tüm kırılgan gruplar için pozitif ayrımcılık yapılmasına imkan verecek yasaları çıkarabilmek adına 2010 yılında anayasa değişikliğine gidilmiştir. Akabinde ağırlaştırılmış cezai yaptırımları da kapsayan çok önemli yasal düzenlemeler hayata geçirilmeye başlanmıştır. Bütün önlemlere rağmen örselenmiş çocukların ikincil mağduriyetler yaşamasının önüne geçilmesi ve merhametle sarmalanmaları için olanaklar seferber edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“EN İYİ KORUNACAKLARI YER, GÜVENLİ BİR AİLEDİR”

Emine Erdoğan, çocukların en iyi korunacakları yerin, sevecen ve güvenli bir aile ortamı olduğunun altını çizerek, “Devlet ve toplum ne kadar hassas ve hatta daima tetikte davransa dahi bir çocuğun en iyi korunabileceği yer, sevecen ve güvenli bir aile ortamıdır. Dolayısıyla ilgiden mahrum bırakılan çocukların her türlü riskin muhatabı olduğu gerçeğinden hareketle, ailelerin farkındalığını artırmak giderek daha çok önem kazanıyor. Ne yazık ki günümüzde çocuklarımızı ellerinde teknolojik aletlerle, sanal alemlerde yalnız bırakmak bile refakatsiz her ortam kadar tehlikelidir. Çocuklarımızın güven içinde yaşayacağı bir dünya inşa etmenin, hepimizin asli görevi olduğunu bir an dahi aklımızdan çıkarmamak gerektiğini sözlerime eklemek isterim” dedi.