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Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’in ‘Sıfır Atık’ çalışmalarına övgü

Etnospor Kültür Festivali’nde Büyükşehir Belediyesinin standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sıfır atık projesi çerçevesinde yapılan el sanatlarını yerinde inceledi.

15.06.2022 - 16:01 | | İHA
Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’in ‘Sıfır Atık’ çalışmalarına övgü

Bu yıl 5’ncisi düzenlenen Etnospor Kültür Festivali ziyaretçi akınına uğrarken, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kurmuş olduğu stantlar yoğun ilgi gördü. İstanbul’da gerçekleşen festivalde, Sakarya’ya özgü birbirinden değerli ürünler sergilendi.

Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’in ‘Sıfır Atık’ çalışmalarına övgü

Sıfır atık projesi çerçevesinde kurulan el sanatları standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, gazete küpürleri ve atık malzemelerden üretilen ürünleri yerinde inceledi.

Emine Erdoğan’dan Büyükşehir’in ‘Sıfır Atık’ çalışmalarına övgü

Çanta, sepet ve süs eşyaları başta olmak üzere birçok ürünü inceleyen Erdoğan, ürünlere ilişkin eğitmenlerden bilgi aldı. Yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkenin menfaatlerinde sıfır atık projelerinin hayati bir önem taşıdığını ifade etti.

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