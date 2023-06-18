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Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medyadan Babalar Günü mesajı paylaştı. Emine Erdoğan, mesajında "Rahmetli babamı hasret ve dua ile anıyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi

18.06.2023 - 12:34 |
Emine Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Emine Erdoğan'ın Babalar Günü dolayısıyla paylaştığı mesaj şu şekilde:

Bir evladın hayatındaki en güvenli limandır baba yüreği. Sever, korur, büyütür… Yıkılmaz, yeri doldurulmaz, unutulmaz.

Rahmetli babamı hasret ve dua ile anıyor, değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyorum.

Şehitlerimizin babalarına sabır, ebediyete irtihal eden bütün büyüklerimize rahmet diliyorum.

Günün vesilesiyle, bir çocuğun ilk kahramanı olmayı seçen tüm Koruyucu Babalarımıza fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.

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