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Emine Erdoğan'dan Afrika Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

25.05.2024 - 11:24 |
Emine Erdoğan'dan Afrika Günü paylaşımı

Emine Erdoğan'ın paylaşımı:

Ezelden gelen bir gönül bağımız var Afrika ile. Dostluk ve kardeşlik çatısı altında kenetlenmiş halklarız. Yıllar içerisinde sağlık, eğitim, kültür ve nice alanda iş birliklerimizle sağlamlaştırdığımız dayanışmamızın daim olmasını diliyorum. Hafızamdan ve yüreğimden silinmeyecek anılarıma ilham olan Afrika'nın günü kutlu olsun.

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