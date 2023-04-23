Emine Erdoğan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Emine Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 103. yaşı ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

Asil bayrağımızı yüzyıllar boyu gururla dalgalandıracak olan, Türkiye'nin umudu evlatlarımızdır.

Gözlerinden heyecanın, yüreklerinden başarma azminin hiç eksilmemesini diliyor, her birini sevgiyle kucaklıyorum.