Emine Erdoğan, Litvanya'da lider eşleriyle bir araya geldi

Emine Erdoğan'ın katıldığı müze ziyaretinde, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda’nın eşi Diana Nausediene ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.

‘Litvanya modern dansının mimari ve video sanatla sinerjisine’ işaret edilen kısa video gösterimlerinin gerçekleştirildiği ziyarette, Litvanya Ulusal Sanat Müzesi Genel Direktörü Arunas Gelunas tarafından sunum yapıldı. Program kapsamında müzik dinletisi de sunuldu.