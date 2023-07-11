Emine Erdoğan, Litvanya'da lider eşleriyle bir araya geldi
NATO Liderler Zirvesi kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden eşi Emine Erdoğan, lider eşleriyle birlikte Litvanya Ulusal Sanat Müzesi’ni ziyaret etti.
11.07.2023 - 17:34 |
Emine Erdoğan'ın katıldığı müze ziyaretinde, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda’nın eşi Diana Nausediene ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı.
‘Litvanya modern dansının mimari ve video sanatla sinerjisine’ işaret edilen kısa video gösterimlerinin gerçekleştirildiği ziyarette, Litvanya Ulusal Sanat Müzesi Genel Direktörü Arunas Gelunas tarafından sunum yapıldı. Program kapsamında müzik dinletisi de sunuldu.