Mersin sahillerinde açtı, yanına yaklaşan yandı! Koparmanın cezası dudak uçuklatıyor

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Çamlıkta kampa gelen vatandaşlar da zambakların doğal güzelliğinden bahsederek, sürekli uyarılar da yapıldığını anlattı. Erdemli Belediyesi tarafından Talat Göktepe Çamlığı Sahili'nde uyarı levhalarının konulduğu kum zambaklarına zarar verilmemesi istendi.Öte yandan, kum zambaklarını koparma ve ekosistemlerine zarar verenlere yönelik ise Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından 669 bin 245 TL'den başlayarak 3 milyon 496 bin 767 TL'ye kadar ceza kesilebildiği bildirildi.