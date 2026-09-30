Aydın'da ihtiyaç sahibi ailelerin yakacağı sokaklardan karşılanıyor
Didim Belediyesi, kent genelinde çevre düzeninin ve yeşil alanların korunması amacıyla ağaç budama ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
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Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen çalışmalarla ağaçların bakım ve gelişimine katkı sağlanırken, budama işlemleri sonucunda elde edilen ağaç parçaları da ihtiyaç sahibi ailelere yakacak olarak ulaştırılıyor.
Didim'in farklı noktalarında ekipler tarafından gerçekleştirilen budama çalışmaları kapsamında ağaçların mevsimsel bakımları yapılıyor, kent genelindeki yeşil alanların daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşmasına katkı sağlanıyor.
Çalışmalarda ortaya çıkan ağaç parçaları ise yeniden değerlendirilerek sosyal destek çalışmalarına dahil ediliyor.
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yürütülen çalışmaların yalnızca kent estetiğine yönelik olmadığını, elde edilen kaynakların ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla da değerlendirildiğini belirterek, "Kentimizin farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz budama ve düzenleme çalışmalarıyla yeşil alanlarımızın bakımını yapıyor, Didim'imizi daha düzenli ve güzel bir görünüme kavuşturuyoruz.
"Budama çalışmalarımız sırasında elde ettiğimiz ağaç parçalarını da değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu parçaları yakacak olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırarak soğuk kış günlerinde hanelerimizin ısınmasına katkı sağlıyoruz. Kentimizi güzelleştirirken aynı zamanda halkımızın ihtiyaçlarına da destek olmayı sürdürüyoruz" dedi.