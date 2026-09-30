Aydın'da ihtiyaç sahibi ailelerin yakacağı sokaklardan karşılanıyor

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Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yürütülen çalışmaların yalnızca kent estetiğine yönelik olmadığını, elde edilen kaynakların ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla da değerlendirildiğini belirterek, "Kentimizin farklı noktalarında gerçekleştirdiğimiz budama ve düzenleme çalışmalarıyla yeşil alanlarımızın bakımını yapıyor, Didim'imizi daha düzenli ve güzel bir görünüme kavuşturuyoruz.