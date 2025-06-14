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Emine Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

14.06.2025 - 20:20Güncellenme Tarihi:
Emine Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Emnine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Eğitim hayatlarında yeni bir kapı açılan sevgili gençlerimize, yarınki LGS sınavında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Eğitim hayatlarında yeni bir kapı açılan sevgili gençlerimize, yarınki LGS sınavında başarılar diliyorum. Zorlu bir maratonun ardından sıra, emeklerinin karşılığını almaya geldi. Her bir yavrumuzun hayallerine kavuşmasını temenni ediyorum.

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