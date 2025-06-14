Emine Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Eğitim hayatlarında yeni bir kapı açılan sevgili gençlerimize, yarınki LGS sınavında başarılar diliyorum. Zorlu bir maratonun ardından sıra, emeklerinin karşılığını almaya geldi. Her bir yavrumuzun hayallerine kavuşmasını temenni ediyorum.