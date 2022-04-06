Emine Erdoğan, iftarını öğrencilerle birlikte yaptı

Sosyal medyadan paylaşım yapan Emine Erdoğan, "Bugün orucumuzu Ankara Sabancı Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerimizle birlikte açtık. Muhabbetlerine doyamadığım her bir kızımız, hayallerine giden yolda emek ve başarı ile emin adımlarla yürüyor. Gözlerindeki inanç ve kararlılık yarınlara umut dolu bakmamızı sağlıyor." notunu düştü.