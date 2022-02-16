GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemEmine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım
ABONE OL

Emine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün itibarıyla izolasyon sürecini tamamladığını belirterek, "Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum." dedi.

16.02.2022 - 12:07 |
Emine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım. Süreçle yakından ilgilenen sağlık ekibimize teşekkür ediyor, ülkemizin dört bir yanında görev yapan sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Yargıtay'dan emsal 'kolonya' kararı! Silah sayıldı
İlgili Haber
Yargıtay'dan emsal 'kolonya' kararı! Silah sayıldı
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 terörist öldürüldü
İlgili Haber
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 13 terörist öldürüldü
Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı
İlgili Haber
Anayasa Mahkemesi'nden flaş HDP kararı
Elektrik, fahiş fiyatlar, KDV indirimi, enflasyon, Ukrayna-Rusya gerilimi... Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda...
İlgili Haber
Elektrik, fahiş fiyatlar, KDV indirimi, enflasyon, Ukrayna-Rusya gerilimi... Gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda...

GÜNCEL HABERLER

Emine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım

Emine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu: Gönül elçileri olarak hareket etmenizi bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu: Gönül elçileri olarak hareket etmenizi bekliyoruz

'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı

'Fatih', Karadeniz'de 3'üncü sondaja başladı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı enflasyon rakamları Mart’ın kaçında belli olacak?

Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı enflasyon rakamları Mart’ın kaçında belli olacak?

Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım

Emine Erdoğan: Bugün itibarıyla izolasyon sürecimi tamamladım

Sıradaki Haber
ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı 2022 İcra sınavı başvuruları başladı!

ÖSYM duyurdu! Adalet Bakanlığı 2022 İcra sınavı başvuruları başladı!

Sıradaki Haber
Rusya Ukrayna krizi nedir, nasıl başladı? Rusya Ukrayna krizinin nedeni ne, savaş ne zaman başlayacak?

Rusya Ukrayna krizi nedir, nasıl başladı? Rusya Ukrayna krizinin nedeni ne, savaş ne zaman başlayacak?

Sıradaki Haber