Emine Erdoğan, BM'de 'Sıfır Atık' oturumuna katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2017'de başlatılan 'Sıfır Atık Projesi', sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir dünya bırakma amacıyla hayata geçirildi.

Emine Erdoğan, Eylül 2022'de New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. 15 Aralık 2022'de yapılan BM Genel Kurulu'nda, Türkiye tarafından sunulan 'Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için sıfır atık uygulamalarının teşvik edilmesi' konulu 'sıfır atık' kararı kabul edildi. Genel Kurul, bu kararla 30 Mart'ı 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' ilan etti.

BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Şubat'ta Türkiye'ye gelerek, Emine Erdoğan ve Türk halkına 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Sharif, Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Guteress'in ilk kez düzenlenecek '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinliklerine katılması için özel davetini de sundu. Emine Erdoğan, bu kapsamda BM Genel Kurul Salonu'nda düzenlenecek özel oturuma katılmak üzere New York'a gidecek.

Guterres ve Sharif ile özel oturumda hitap edecek Emine Erdoğan, Türkiye'de uygulanan 'Sıfır Atık Projesi'nin detaylarını anlatacak, sürdürülebilir atık yönetimi ve iklim değişikliği arasındaki ilişki kapsamında projenin uygulanmasının dünyada yaygınlaştırılması çağrısında bulunacak. 'Uluslararası Sıfır Atık Günü' etkinliklerine katılmak üzere Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da New York'a gidecek.