CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan, "31 Ekim DÃ¼nya Åžehirler GÃ¼nÃ¼" programÄ± nedeniyle Ä°stanbul'da bulunan devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n eÅŸleri ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsan YerleÅŸimleri ProgramÄ± (BM-Habitat) Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Maimunah Mohd Sharif ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Emine ErdoÄŸan, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler kapsamÄ±nda, Malezya KraliÃ§esi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Mozambik Devlet BaÅŸkanÄ± Filipe Jacinto Nyusi'nin eÅŸi Isaura Nyusi, Surinam Devlet BaÅŸkanÄ± Chan Santokhi'nin eÅŸi Mellisa Santokhi-Seenacherry ve BM Habitat Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Sharif ile Vahdettin KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde ayrÄ± ayrÄ± bir araya geldi. ErdoÄŸan, ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini Malezya KraliÃ§esi Iskandariah ile yaptÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ortak inanÃ§ ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ paylaÅŸan Malezya ve TÃ¼rkiye'nin yakÄ±n iliÅŸkilerinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Ä°ki Ã¼lkenin tarihi, geleneksel mirasÄ±, mutfak kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve dokuma kumaÅŸlarÄ±ndan bahsedilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ayrÄ±ca Filistin'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±lardan duyulan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ifade edilerek, buna iliÅŸkin ortak yapÄ±labilecekler ele alÄ±ndÄ±.

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EMÄ°NE ERDOÄžAN'IN MOZAMBÄ°K FÄ°RST LADY'SÄ°NE AFRÄ°KA KÃœLTÃœR EVÄ° Ä°LE Ä°LGÄ°LÄ° BÄ°LGÄ° VERDÄ°Â



Emine ErdoÄŸan, daha sonra Mozambik Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n eÅŸi Isaura Nyusi ile bir araya geldi. Nyusi, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Emine ErdoÄŸan'Ä±n dÃ¼nyanÄ±n ortak sorunlarÄ± iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§ok deÄŸerli bulduÄŸunu ifade ederek, teÅŸekkÃ¼rlerini iletti. ErdoÄŸan'dan ilham alarak Mozambik'te CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda sÄ±fÄ±r atÄ±k giriÅŸimi baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Nyusi, bu alanda iÅŸbirliÄŸi yapmalarÄ±nÄ± Ã¶nerdi. Emine ErdoÄŸan da AfrikalÄ± kadÄ±nlarÄ±n el emeÄŸini adil bir pazarda deÄŸerlendirmek ve Afrika kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼ yaymak amacÄ±yla Ankara'da aÃ§tÄ±klarÄ± Afrika KÃ¼ltÃ¼r Evi'yle ilgili bilgi verdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, tarÄ±m, eÄŸitim ve sosyal hizmetler alanÄ±nda iki Ã¼lkenin iÅŸbirliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n faydalÄ± olacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilerek, iki Ã¼lkede eÄŸitim gÃ¶ren Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± temennisinde bulunuldu. Kimsesiz Ã§ocuklarla bilhassa ilgilendiÄŸini belirten Nyusi, Emine ErdoÄŸan'Ä±n sosyal yardÄ±mlar konusunda tecrÃ¼besinden faydalanmak iÃ§in destek istedi. Nyusi, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan KÃ¼resel SÄ±fÄ±r AtÄ±k Ä°yi Niyet BeyanÄ±'nÄ± imzaladÄ±.

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EMÄ°NE ERDOÄžAN Ä°LE SHARÄ°F "SIFIR ATIK DANIÅžMA KURULU TOPLANTISI"NI DEÄžERLENDÄ°RDÄ°



Emine ErdoÄŸan, ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda, BM-Habitat Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Sharif'i de kabul etti. Sharif, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, BM-Habitat'Ä±n her sene kutladÄ±ÄŸÄ± 31 Ekim DÃ¼nya Åžehirler GÃ¼nÃ¼'ne, ErdoÄŸan'Ä±n kÃ¼resel bir Ã§evre lideri olarak ev sahipliÄŸi yapmasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirerek, teÅŸekkÃ¼r etti. ModeratÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ BM SÄ±fÄ±r AtÄ±k DanÄ±ÅŸma Kurulu'nun ilk toplantÄ±sÄ±nÄ±n verimli geÃ§tiÄŸini belirten Sharif, ErdoÄŸan'Ä±n toplantÄ±da sunduÄŸu Ã¶nerilere teÅŸekkÃ¼r etti. Yeni kurulan SÄ±fÄ±r AtÄ±k VakfÄ± ve BM-Habitat arasÄ±nda yapÄ±labilecek iÅŸbirliklerinin de istiÅŸare edildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Sharif, kurulun gÃ¶rev sÃ¼resinin 2026'da dolacaÄŸÄ±nÄ± ancak sÄ±fÄ±r atÄ±k hareketinin verilen sÃ¼reden Ã§ok daha Ã¶te olduÄŸunu, bu yÃ¼zden kurumsallaÅŸmasÄ±nÄ±n Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Sharif, ErdoÄŸan'Ä±n azmini takdir ettiÄŸini ve bu anlamda kendisinin rol modeli olduÄŸunu da dile getirdi.

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