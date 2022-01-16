Elazığ'da 3.3 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre saat 21.17'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi'nde Richter ölçeğine göre 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8 kilometre derinliğinde olan depremde can veya mal kaybı yaşanmazken il merkezinden hafif olarak hissedildi. Elazığ Valiliği, "Ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş olup, olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamamaktadır" açıklamasını yaptı.