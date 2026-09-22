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Bahçelievler'de korkun kaza: Karşıya geçmeye çalışırken ezildi

22.09.2026 - 08:22Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Bahçelievler'de korkun kaza: Karşıya geçmeye çalışırken ezildi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Vesile Parlakgül, servis minibüsünün çarpması sonrası hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 14.25 sıralarında Basın Ekspres yolu Kuyumcukent mevkii Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Vesile Parlakgül'e, Y.G.(52) idaresindeki servis minibüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Parlakgül ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievlerde korkun kaza: Karşıya geçmeye çalışırken ezildi

Tedavi altına alınan Parlakgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yolun bir şeridi trafiğe kapanırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Servis minibüsünün şoförü Y.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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