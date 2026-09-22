Bahçelievler'de korkun kaza: Karşıya geçmeye çalışırken ezildi

Kaza, saat 14.25 sıralarında Basın Ekspres yolu Kuyumcukent mevkii Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Vesile Parlakgül'e, Y.G.(52) idaresindeki servis minibüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Parlakgül ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Parlakgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada yolun bir şeridi trafiğe kapanırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Servis minibüsünün şoförü Y.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.