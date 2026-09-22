Başakşehir'de silahlı dehşet! İki grup birbirine girdi, 3 yaralı

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Olay, saat 15.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumetli olduğu iddia edilen 2 grup parkta buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada yaralandığı belirlenen S.A. (64), M.A. (58) ve M.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri park ve çevresinde inceleme yaparken, Olay yerinde yapılan 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olaya ilişkin kavganın taraflarından olan İ.A. (42) gözaltına alındı.

KAVGA KAMERADA

Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı, gruptaki bir kişinin tartıştığı kişiye elindeki silahın kabzasıyla vurduğu görüldü.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan incelemelerde, tarafların Fatih'te bulunan iş yerlerinden komşu oldukları, iş yerinin üst katından alt kata su akması nedeniyle aralarında telefonda tartışma yaşandığı, ardından S.A. (64), M.A. (51) ve İ.A. (42), M.G. (51) ile Başakşehir’de buluştukları belirlendi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.G., yanındaki silahla S.A. ve M.A.’ya ateş ederek yaraladı. M.A. ve İ.A. ise, M.G.’nin elindeki silahı alarak, silahın kabzasıyla M.G.'yi darbettiği tespit edildi.