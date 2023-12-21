Ehliyet ve kimlik yenileme ile ilgili tarih açıklandı! Dikkat çeken kargo detayı...

Kimlik ve ehliyetlerdeki değişiklikler devam ediyor. Randevu olarak nüfus müdürlükleri vasıtasıyla çok kısa sürede işlemler gerçekleşip yeni kimlik ve ehliyetler eve kadar kargoyla geliyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında ortaya atılan yalan beyanlarla yapılan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi olmadığını, ehliyetler için de son değiştirme tarihinin 31 Aralık 2024 olduğunu belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek” iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş son tarih bulunmamaktadır. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için belirlenen son tarih ise 31 Aralık 2023 değil 31 Aralık 2024 olarak açıklanmıştır.

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Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023, yenilemeyenlere ceza kesilecek” iddiası doğru değildir.



İddia edilenin aksine nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup, nüfus… pic.twitter.com/jcypQz0iZb — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) December 21, 2023

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendiği kaydedildi.

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Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

VERGİ, HARÇ VE CEZALARA YÜZDE 58,46 ZAM GELECEK

Buna göre, 2024 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. 2023 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olmuştu. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YETKİSİNİ KULLANACAK MI?

Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı'nın bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranı artırma ya da azaltma yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullanıp kullanmayacağı merak konusu.

Engelli otoparkını işgal: 874 TL'den 1.384 TL'ye,

Kış lastiği taktırmamak: 2.534 TL'den, 4.015 TL'ye,

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Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 4.064 TL'den, 6.439 TL'ye çıkacak.

PASAPORT HARÇLARI

Harçlar Kanunu uyarınca, harçlar o yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı, yeniden değerleme oranında artırılmış olan harçları 20 katına kadar artırmaya, yarıya kadar indirmeye yetkili. Pasaport harçları bu yıl temmuz ayında yüzde 50 oranında ikinci defa artırıldı.

Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

6 aya kadar: 1.034 TL'den 1.639 TL'ye,

1 yıl: 1.512 TL'den, 2.396 TL'ye,

2 yıl: 2.469 TL'den 3.912 TL'ye,

3 yıl: 3.507 TL'den 5.558 TL'ye,

3 yıldan fazla: 4.943 TL'den 7.833 TL'ye yükselecek.

YURT DIŞI TELEFON HARCI

Yurt dışından yolcu beraberi getirilen telefonlar için alınan harç 7 Temmuz 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseltilmişti. 2024 yılında ise 31.692 TL olacak.

KİMLİK KARTI ÜCRETLER

Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 liradan 131,52 liraya çıktı.

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Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 83 liradan 131,52 liraya çıktı.

Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli 83 liradan 131,52 liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli 166 liradan 263,04 liraya çıktı.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFESİ

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları için motorlu taşıtlar vergisi tarifesi taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık ödemeler:

1.300 CM3 VE AŞAĞISI

114.000'İ AŞMAYANLAR

1-3 yaş: 3.359 lira

4-6 yaş: 2.344 lira

7-11 yaş: 1.309 lira

12-15 yaş: 987,2 lira

16 yaş ve yukarı: 347,0 lira

114.000'İ AŞANLAR

1-3 yaş: 3.692 lira

4-6 yaş: 2.577 lira

7-11 yaş: 1.437 lira

12-15 yaş: 1.088,6 lira

6 yaş ve yukarı: 383,5 lira

199.700'Ü AŞANLAR

1-3 yaş:4.033 lira

4-6 yaş: 2.809 lira

7-11 yaş: 1.574 lira

12-15 yaş: 1.188,5 lira

6 yaş ve yukarı: 413,6 lira

Öte yandan 2024 yılı için tahmini sürücü belgesi ücretleri de belli oldu.

2024 yılı B sınıfı ehliyet ücreti

Buna göre bir sürücü B sınıfı ehliyet almak isterse harç, değerli kağıt bedeli ve vakıf hizmet bedeli dahil 3 bin 258 lira harcamak zorunda. Rakamın 2024'te 5 bin 162 lira ödemek zorunda kalabilir

A, A1, A2 ve F sınıfları ehliyet ücreti

A, A1, A2 ve F sınıfı ehliyet için toplamda 1594 lira ödenirken, eğer yeniden değerleme oranı kadar zam yapılırsa rakam 2 bin 525 liraya kadar çıkabilir.

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfları ehliyet ücretleri

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıflarında bir ehliyet için bugün toplamda 4 bin 923 lira ödenirken, ücret 7 bin 800 liraya kadar yükselebilir.