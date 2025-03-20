Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil olduğu iller

Mart ayında yaz günlerini arattırmayacak sıcak havaların ardından gelen kar yağışı bir anda havaların soğumasına sebep oldu. Öyle ki bazı illerde eğitime ara verildi. İşte detaylar...

ERZİNCAN

Yoğun kar yağışı sebebiyle Erzincan’da eğitim öğretime bugün gün ara verildi. Olumsuz hava şartlarının devam ettiği kentte, tatil bir gün daha uzatıldı. Erzincan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Meteorolojiden alınan verilere göre ilimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışının 21 Mart 2025 Cuma günü öğle saatlerine kadar etkisini devam ettireceği değerlendirilmektedir. Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında 21 Mart 2025 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın kamu personeli ile engelli çocuğu bulunan kadın kamu personelleri, engelli ve hamile kamu çalışanları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelleri de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır.”

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AMASYA

Amasya’da kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı eğitim ve öğretime 21 Mart Cuma günü 1 gün ara verildi.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; il genelindeki, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Mart 2025 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği, meteorolojik verilere göre il genelinde hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düşmesinin beklenmesi, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle; Yozgat İl Merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

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Ayrıca, hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin, 21 Mart Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi. Eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde ise meteorolojik verilere göre karar alınacağı belirtildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Gümüşhane genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından hava sıcaklıklarındaki düşmeye bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın ulaşımda önemli aksamalara sebep olabileceği değerlendirildiği kaydedildi. Öğrencilerin ve vatandaşların can ve mal güvenliği dikkate alınarak il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, okul öncesi eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 21 Mart 2025 Cuma günü eğitim faaliyetlerine 1 bir gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 21 Mart 2025 Cuma günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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SİVAS

Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Gürün Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz genelinde devam eden kar yağışı, kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan tipi ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, Gürün ilçe genelinde taşımalı eğitim, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaştırma enstitüleri, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kaymakamlığımız kararıyla 21 Mart 2025 günü 1 gün ara verilmiştir."

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Açıklamada ayrıca, "Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızları bulunanlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

KONYA

Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 4 ilçede, Karaman'da ise 3 ilçede eğitime1 gün ara verildi.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Konya ve Karaman'da da hayatı olumsuz etkiledi. Konya'da Bozkır, Güneysınır, Hadim ve Taşkent ilçelerinde yarın eğitime ara verildi. Bu ilçelerdeki hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları ise idari izinli sayılacak.

KARAMAN

Karaman'da ise Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildi. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personeller de 1 gün idari izinli sayılacak

KIRŞEHİR

Kırşehir'de kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kırşehir'de yarın beklenen buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Kırşehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, il genelinde taşımalı eğitime 21 Mart 2025 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

NİĞDE

Niğde’nin Çamardı ilçesinde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı eğitime bir süreyle ara verildi.

Çamardı Kaymakamlığı, yarın etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlamaya karşı eğitime ara verildiğini duyurdu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre 21 Mart Cuma günü soğuk hava, yağışlı hava ve buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, ilçe geneli resmi ve özel kreşler anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde Kaymakamlığımız kararıyla 21 Mart Cuma tarihinde bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malul, engelli ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

SAMSUN

Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak ve Ladik ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Alaçam, Atakum, Canik, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ile Yakakent ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.