Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller

Mart ayında yaz günlerini arattırmayacak sıcak havaların ardından gelen kar yağışı bir anda havaların soğumasına sebep oldu. Öyle ki bazı illerde eğitime ara verildi. İşte detaylar...

NEVŞEHİR

Nevşehir’de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle üç ilçede yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Edinilen bilgiye göre Derinkuyu, Hacıbektaş ve Kozaklı ilçelerinde kar yağışı, aşırı buzlanma ve tipi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

KONYA

Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ilçelerde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Sarayönü, Altınekin, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Bozkır, Güneysınır, Halkapınar, Derbent, Emirgazi, Doğanhisar, Derebucak ve Hüyük ilçelerimizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 20 Mart 2025 Perşembe günü ilçelerimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine; kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Ayrıca; Selçuklu ilçemiz Tepekent, Yukarıpınarbaşı, Aşağıpınarbaşı, Başarakavak, Sızma, Güvenç mahalleleri ile Karatay ilçemiz Kızören, Yenikent, Yağlıbayat mahallelerinde bulunan okullarımızda 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine; Hayıroğlu Mahallemizdeki okullarda ise taşımalı sistem kapsamında bulunan öğrenciler için eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Cihanbeyli ilçemizde ise, 20 Mart 2025 Perşembe günü ilçe merkezi hariç tüm kademedeki okullarımız ve taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir."

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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Göksun ve Afşin ilçelerinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Göksun Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelleri ile kreş ve anaokuluna devam eden çocukların annelerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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BAYBURT

Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 20 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin iç kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

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Açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda yarın için eğitime ara verildiği ifade edildi.

ISPARTA

Şarkikaraağaç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada ilçede eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi- özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında; 19 Mart 2025 Çarşamba günü (1) bir gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Mart 2025 Çarşamba günü (1) bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

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KONYA

Ilgın ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya Valiliği ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada, “Ilgın ilçemizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Mart 2025 Çarşamba günü ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim- öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine; Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

NİĞDE

Niğde Valiliği olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Mart 2025 Perşembe günü soğuk hava, yağışIı hava ve buzlanma olacağı beklenmektedir.Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart 2025 Perembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Adana Valiliği, Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanmaya riskin karşılık eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

SİVAS

Sivas’ta etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı Sivas’ta yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kent genelinde etkisini gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle Sivas merkez, ilçelere bağlı köy ve beldelerde eğitim gören öğrenciler için 20 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sivas il genelinde, taşımalı eğitim, resmî, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

YOZGAT

Yozgat’ta il merkezi ve tüm ilçelerde eğitime yarım gün ara verildi.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışının tipiye dönüşmesi ihtimali nedeniyle eğitime ara ve idari izin kararı alındığı bildirildi. Açıklamada, "19 Mart 2025 Çarşamba günü il merkezi ve tüm ilçelerde meteorolojik verilere göre devam eden yoğun kar yağışının tipiye dönüşmesi göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur’an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşlerde yarım gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

SİVAS

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildi.

Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Mart 2025 tarihinde ilçemiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışının tipiye dönüşme olasılığının göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle değerlendirme yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde taşımalı eğitime 19 Mart Çarşamba günü öğleden sonra ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

AKSARAY

Aksaray'ın Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

KAYSERİ

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Mart Perşembe günü Kayseri'de yoğun kar yağışı ve yoğun buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava şartları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

ERZİNCAN

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan’ın Refahiye ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçemiz Refahiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, 20.03.2025 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmesine, hamile ve engelli personelimizin 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.