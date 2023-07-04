Ege'de korkutan tekne müsilajı! Tuvalet, bulaşık ve balast atıkları kirletti

Gökova-Karacasöğüt koyu, Ege Denizi’nin doğa harikası yerlerinden biri. 1988’den beri Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Karacasöğüt’te müsilaj görüldü. Ege Denizi’nin doğa harikası koylarını barındıran Gökova Körfezi içinde yer yer müsilaj görülmesi doğa severleri ve çevrecileri tedirgin etti. Karacasögüt’te müsilajı dalgıçlar tespit etti. Müsilajın, günde 200’ü bulan tekneden denize bırakılan tuvalet, bulaşık ve balast gibi suların yarattığı azot ve fosfor yüküyle oluştuğu iddia edildi. Sualtı Araştırmaları Derneği Başkanı Emrecan Polat, Karacasöğüt’ün Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer aldığını ve tehlikede olduğunu raporladıklarını bildirdi.

AKDENİZ FOKU ALANI

Milliyet'in haberine göre; Polat, Karacasöğüt’te kapasitesinin çok üzerinde tekne bağlanmasını sağlayacak yeni marina projesinin durdurulması gerektiğini söyledi: “Karacasöğüt’de iyi planlanmadığı anlaşılan projenin etkilerini görmemiz için Marmaris Kent Konseyi tarafından çağrılmıştık. Tekne kaynaklı müsilajı belgelerken, Helenistik Dönem’e ait arkeolojik bulgular ve dönümlerce deniz çayırı görüntüledik. Deniz çayırları yosun değil, Akdeniz Bölgesi’ne has endemik çiçekli bitkidir. Kapasite artırımına onay verilmesi, tarihi ve doğa değerlerinin ölüm fermanını imzalamak demektir. Boncuk Koyu’ndaki kum köpek balıklarının ve Akdeniz foklarının yaşadığı alana çok yakın olan Karacasöğüt, dünyada ender görülen türlerin yaşam alanı.”

Marmaris Kent Konseyi Üyesi Halime Şaman ise yasalara göre günübirlik piknik dışında bir etkinliğin yapılmaması gereken Karacasöğüt’te resmen doğanın yok edildiğini vurguladı.

Şaman, “MUÇEV Ltd. Şti. tarafından işletilen marina kapasitesi 187 tekneye çıkarılmak isteniyor. 350 gros tonluk büyük tekneler de yanaşabilecek. Koruma altındaki bitki ve hayvan topluluğu kirlilikle yok olacak. Şimdi bile teknelerin yarattığı kirlilikle musilaj görülüyor. Marinanın büyümesini ve devasa gemilerin gelmesiyle kirliliğin varacağı boyutları düşünmek istemiyoruz. Üstelik Bodrum Sualtı Müzesi bulduğumuz arkeolojik eserleri tescilliyor. Karacasöğüt’ü doğal haliyle korumak için mücadele edeceğiz” dedi.

Sayısız nadir türe ev sahipliği yapan Karacasöğüt, kum köpek balıklarının ve Akdeniz foklarının yaşadığı alana çok yakın bir koy.

300’DEN FAZLA TEKNE GELECEK

Karacasöğüt’te halen 60 tekne bağlama kapasitesindeki marinaya rağmen cazibesi nedeniyle günde 200 tekne bulunabiliyor. MUÇEV Ltd. Şti., denize çakılacak 200 çelik boru ile 458 metre uzunluğunda 3 yüzer iskele yaparak tekne kapasitesini 187 tekneye çıkarmayı amaçlıyor. Deniz tutkunu Ali Boratav, Piri Reis’in Kitabı Bahriye’sinden bu yana tüm kılavuz kitaplarda Gökova’daki en önemli doğal liman ve lojistik merkez olarak tanımlanan Karacasöğüt’ün mega yatlar için dönüştürüleceğini iddia etti. Boratav, “Çok ciddi bir kentsel ve tarımsal kirlilik yüküne sahip olan Karacasöğüt’te 300 teknelik bir marina gerçek bir çevre felaketi anlamına gelir. Bu ısrarın amacı çok küçük bir yatırım maliyetiyle büyük bir gelir kapısı yaratmak. Ama bu gelirin bedeli muhteşem bir doğa harikasının, eşsiz bir mavi yolculuk durağının tarihe karışması olur” dedi.