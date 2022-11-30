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Ege’de art arda iki deprem!

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda dün sabah 06.32’de yaşanan 4,7 şiddetindeki depremin ardından 22:06’da bir deprem daha yaşandı. 5 şiddetindeki ikinci büyük sarsıntının derinliğinin 8,9 kilometre olduğu açıklandı.

30.11.2022 - 08:08 | | İHA
Ege’de art arda iki deprem!

Atina Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün turuncu alarm ile açıkladığı depremin, Başkent Atina’dan da hissedildiği belirtildi. Depremin yoğun olarak hissedildiği Paralia Zarakon yerleşiminde 4 evin ve 2 hayvan barınağının hasar aldığı ifade edildi.

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