Ege’de art arda iki deprem!

Atina Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün turuncu alarm ile açıkladığı depremin, Başkent Atina’dan da hissedildiği belirtildi. Depremin yoğun olarak hissedildiği Paralia Zarakon yerleşiminde 4 evin ve 2 hayvan barınağının hasar aldığı ifade edildi.