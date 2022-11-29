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DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

Silahlı terör örgütü DHKP/C’nin Türkiye sorumlusu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Gülten Matur, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

29.11.2022 - 19:17 | | DHA
DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu tutuklandı

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan ve firari durumda olan terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye Sorumlusu Gülten Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu belirlendi. Matur'un yakalanması için MİT ve terörle mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan operasyonda Gülten Matur gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gülten Matur, sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. 

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ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından Gülten Matur, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe, şüpheli Gülten Matur tutuklandı.

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