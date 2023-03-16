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Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı! Bu akşam itibarıyla etkili olacak

Ege Denizi'nde bu akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin edilen fırtınaya ilişkin uyarı yapıldı.

16.03.2023 - 14:26 |
Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı! Bu akşam itibarıyla etkili olacak

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Bu akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin edilen fırtınaya ilişkin "Rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege'nin kuzeyinde zamanla Kuzey Ege genelinde, yarın akşam saatlerinde Güney Ege'nin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi. Deniz ulaşımındaki aksama gibi durumlara karşı denizciler ve bölge halkı uyarıldı.

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