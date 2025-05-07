GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemEdirne'de kaza yapan araç tarihi köprüde asılı kaldı
HaberlerGündem Haberleri Edirne'de kaza yapan araç tarihi köprüde asılı kaldı

Edirne'de kaza yapan araç tarihi köprüde asılı kaldı

07.05.2025 - 17:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Umut IŞIK/EDİRNE, (DHA)-

Edirne'de kaza yapan araç tarihi köprüde asılı kaldı

Edirne'de tarihi Saraçhane Köprüsü'nün bariyerine çarpan otomobilin asılı kaldığı kazada sürücü T.G., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, tarihi Saraçhane Köprüsü'nde meydana geldi. T.G.'nin kullandığı 22 AAP O21 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesiyle çarptığı bariyerin üzerinde asılı kaldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirnede kaza yapan araç tarihi köprüde asılı kaldı

Yaralı sürücü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Bariyerde asılı kalan otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. (DHA

 

Güncel Haberler

Batman'da anlamlı etkinlik! Kitabını alan parka koştu
#Gündem

Batman'da anlamlı etkinlik! Kitabını alan parka koştu

Balıkesir'de Hıdrellez geleneği mezarlıkta yaşatılıyor! Mezarlıkla süslendi, dualar edildi
#Gündem

Balıkesir'de Hıdrellez geleneği mezarlıkta yaşatılıyor! Mezarlıkla süslendi, dualar edildi

Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan tünel ile bölge halkı güvenli bir yolculuk yapıyor
#Gündem

Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan tünel ile bölge halkı güvenli bir yolculuk yapıyor