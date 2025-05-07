Edirne'de kaza yapan araç tarihi köprüde asılı kaldı
07.05.2025 - 17:53Güncellenme Tarihi:
Edirne'de tarihi Saraçhane Köprüsü'nün bariyerine çarpan otomobilin asılı kaldığı kazada sürücü T.G., yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, tarihi Saraçhane Köprüsü'nde meydana geldi. T.G.'nin kullandığı 22 AAP O21 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü yitirmesiyle çarptığı bariyerin üzerinde asılı kaldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Bariyerde asılı kalan otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. (DHA