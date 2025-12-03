Edirne Keşan’da kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.12.2025 - 19:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: EDİRNE (İHA)

Edirne’nin Keşan ilçesinde motosikletin kamyonete çarpması sorucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Caddesi’nden çarşı merkezine giden E.H. yönetimindeki 22 AEC 377 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelip Fatih Sokak’a dönüş yapmak isteyen F.B. yönetimindeki 34 CIS 219 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü E.H. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan E.H, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

