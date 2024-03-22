EA sunucuları çöktü mü? EA FİFA 24 açılmıyor, EA sunucuları şu anda kullanılamıyor fc24! Ultimate Team sunucularına ne oldu?
EA FC 24 Ultimate Team sunucularıyla ilgili kullanıcılar sorun yaşadıklarını paylaşıyor. Sorun nedeniyle EA’nın açıkla yapıp yapmadığı merak ediliyor.
22.03.2024 - 17:33 |
Ultimate Team üzerinden maç yapan kullanıcılar bağlantıların kesildiğini paylaşmaya başladı. EA Sports FC 24'te oyuna girmekte zorluk yaşıyor.
Electronic Arts sunucuları bir süredir çeşitli sorunlar yaşıyor, sorusunun nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.