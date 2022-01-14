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Gündeme-Devlet üzerinden yapılacak! Ve hizmete açıldı
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e-Devlet üzerinden yapılacak! Ve hizmete açıldı

e-Devlet'ten yeni hizmet. Milyonları kapsıyor. e-Devlet üzerinden yapılacak. Derneklere üye olabilme hizmeti internet ortamına taşındı. Artık e-Devlet üzerinden dernek üyelik başvurusu yapılabilecek.

14.01.2022 - 10:39 |
e-Devlet üzerinden yapılacak! Ve hizmete açıldı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, derneklere üye olmanın artık daha kolay olduğunu ifade edildi. e-Devlet üzerinden ‘Dernek Üyelik Başvurusu’ hizmetinin kullanıma açıldığı belirtilirken, “Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye” denildi.

e-Devlet üzerinden herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı sorgulanabilecek, dernek üyeliği başvurusu yapılabilecek, üyelik sonlandırılabilecek.

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