GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDüzce’de öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip, haksız kazanç sağlayan 12 şüpheliye gözaltı
HaberlerGündem Haberleri Düzce’de öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip, haksız kazanç sağlayan 12 şüpheliye gözaltı

Düzce’de öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip, haksız kazanç sağlayan 12 şüpheliye gözaltı

19.05.2026 - 18:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Musa KESKİN/DÜZCE, (DHA)

Düzce’de öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip, haksız kazanç sağlayan 12 şüpheliye gözaltı

Düzce’de, meslek lisesinde okuyan öğrencileri staj yapıyor gibi göstererek 72 öğrenci üzerinden haksız kazanç sağlayan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mesleki liselerde okuyan öğrencileri, firmalarda staj yapıyor gibi göstererek haksız yere teşvik, prim ve staj ücreti tahsil edildiği tespit edildi.

İLGİLİ HABER

Pendik'te korkutan yangın! Alevler kısa sürede her yeri sardı
Pendik'te korkutan yangın! Alevler kısa sürede her yeri sardı

Soruşturma kapsamında, 72 kişinin ifadeleri doğrultusunda yapılan araştırmalarda, 29'unun Akçakoca ilçesinde faaliyet gösteren bir kurs merkezinin bünyesinde kayıtlı olan öğrenciler olduğu, kişisel verilerini, rızaları ve bilgileri dışında farklı firmalarda 'stajyer' olarak kaydedilmesi amacıyla Düzce'de bir lise yetkilileri ile paylaştığı tespit edildi. Diğer 50 kişinin bilgilerinin ise Düzce'de bir lise tarafından yine rızaları dışında farklı firmalarda 'stajyer' olarak kaydedildiği, bu yöntemle şu ana kadar tespiti yapılan 72 kişi üzerinden ilgili firmaların usulsüz haksız yere teşvik, prim ve stajyer ücreti tahsil ettiği tespit edildi.

İLGİLİ HABER

Bitlis'te iki ilçe arasında görüldü: Sınır kayboldu
Bitlis'te iki ilçe arasında görüldü: Sınır kayboldu

Konuyla ilgili olarak sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 12 kişi nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik-kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından gözaltına alındı.

İLGİLİ HABER

Kütahya'da doğa harikası köy: Her adım başında göze çarpıyor
Kütahya'da doğa harikası köy: Her adım başında göze çarpıyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Güncel Haberler

Düzce’de öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip, haksız kazanç sağlayan 12 şüpheliye gözaltı
#Gündem

Düzce’de öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip, haksız kazanç sağlayan 12 şüpheliye gözaltı

MEB YAZ TATİLİ NE ZAMAN? | 2026 yaz tatili uzatılacak mı? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili erkene çekilecek mi?
#Gündem

MEB YAZ TATİLİ NE ZAMAN? | 2026 yaz tatili uzatılacak mı? Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili erkene çekilecek mi?

Bursalı sürücüler dikkat! Emniyet, denetim yapılacak yolları ve saatleri açıkladı
#Ekonomi

Bursalı sürücüler dikkat! Emniyet, denetim yapılacak yolları ve saatleri açıkladı