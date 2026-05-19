Bitlis'te iki ilçe arasında görüldü: Sınır kayboldu

HaberlerGündem Haberleri

19.05.2026 - 15:57Güncellenme Tarihi:

Bitlis’in Ahlat ilçesi ile Muş’un Malazgirt ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda yaşanan kayma korkutucu boyuta ulaştı.

Aşırı yağışlar sonrası kara yolunun bazı yerlerinde kayma oluşurken, Ahlat-Malazgirt yoluna taşıt trafiğine kapalı levhası asıldı.

Trafiğe kapanmasına rağmen bazı sürücüler yolun kısa olması nedeniyle bu güzergahı kullanmaya devam ediyor.

Vatandaşlardan Necdet Adıgüzel, "Malazgirt’e bağlı Adaksu köyünde ikamet ediyorum. Bu gördüğünüz yer Malazgirt-Ahlat kara yoludur. Heyelan dolayısıyla yolda bu şekilde kayma meydana gelmiş."

"Bazı yerlerde bu şekilde kayma oluşmuş. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz. Mecburiyetten dolayı bu yolu kullanıyoruz. Normal şartlarda araç buradan geçmez."

"Başka yol kullandığımızda mesafemiz 70-80 kilometre uzuyor. Bu yolu kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu yolun yapılmasını talep ediyoruz. "

"Bu şekilde kaza ve ölümler olabilir. Toprak kayması da her an olabilir. Yola bir an önce müdahale edilmesi lazım. Mağdur durumdayız" dedi.

