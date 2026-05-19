Pendik'te korkutan yangın! Alevler kısa sürede her yeri sardı

19.05.2026 - 16:02
Bengül Arıca
İstanbul Pendik'te alt katı kaynak atölyesi olarak kullanılan 2 katlı binanın depo olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Korkutan yangın saat 10.00 sıralarında Ramazanoğlu Mahallesi, Mina Sokak’taki 2 katlı binanın depo olarak kullanılan bölümünde çıktı. İddiaya göre; alt katı kaynak atölyesi olan 2 katlı binanın depo olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin sardığı bölümdeki alevler kısa sürede binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresine şerit çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında depo olarak kullanılan bölüm kullanılamaz hale geldi. 

