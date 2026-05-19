Kütahya'da doğa harikası köy: Her adım başında göze çarpıyor
Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı, Murat Dağı eteklerinde kurulu bir doğa harikası olan Cebrail köyü, zengin su kaynakları ve her adım başında ortaya çıkan asırlık çeşmeleriyle dikkat çekiyor.
Yemyeşil orman dokusunun içinde yer alan köyde, dağların zirvelerinden gelen buz gibi doğal kaynak suları, hayırseverlerin katkılarıyla yaptırılan çeşmeler aracılığıyla hem köy halkının hem de ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor.
Geleneksel köy mimarisinin ve yardımlaşma kültürünün en güzel örneklerinin yaşatıldığı Cebrail Köyü'nde, çeşmelerin çokluğu kadar mimari yapıları da ilgi uyandırıyor.
Birçok çeşmenin hemen yanı başında yer alan ve geçmişten günümüze kadar korunan geleneksel çamaşırhaneler, köye nostaljik bir hava katarken kültürel mirasın da canlı birer kanıtı olarak zamana meydan okuyor.
Doğası ve serin havasıyla özellikle yaz aylarında uğrak noktalardan biri olan Cebrail köyünü ziyaret eden vatandaşlar, her sokakta akan buz gibi sulardan içerek serinleme imkânı buluyor.
Köyün sularının hem çok lezzetli hem de şifalı olduğunu belirten ziyaretçiler, bu eşsiz doğanın ve su kültürünün korunarak geleceğe aktarılması gerektiğinin altını çiziyor.
Köy halkı ise atalarından kalan hayrat kültürünü yaşatmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, Murat Dağı'nın bu saklı cennetini ve buz gibi sularını yerinde görmek isteyen tüm doğaseverleri Cebrail köyüne davet ediyor.