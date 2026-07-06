Kars’ta şiddetli dolu ve fırtına kabusu! 3 köyde tarım arazileri vuruldu: Ekipler sahaya indi

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Kars'ta etkili olan fırtına ve dolu yağışı, merkeze bağlı Tazekent, Yılanlı ve Yalçınlar köylerinde tarım arazilerinde zarara neden oldu. Afetin ardından Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede meydana gelen zararların belirlenmesi amacıyla hasar tespit çalışmalarına başladı.



Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan teknik personeller, afetten etkilenen köylerde üreticilerin tarım alanlarını tek tek inceleyerek zarar gören ekili ve dikili alanlarda tespit çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan ilk incelemelerde dolu ve fırtınanın çeşitli tarım ürünlerinde hasara yol açtığı belirlenirken, ekiplerin sahadaki detaylı incelemelerinin titizlikle devam ettiği bildirildi.