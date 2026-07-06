4 gün sürdü, binlerce kişi Balıkesir'e akın etti! Dünyanın dört bir yanından katıldılar

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Uluslararası 7. Balıkesir Aromaterapi Festivali'nin çok keyifli ve verimli geçtiğini söyleyen sevilen oyuncu Öznur Serçeler, "Çok verimli, çok güzel şeyler öğrendiğimiz ve alanında uzman kişilerden yeni bilgiler edindiğimiz bir festivaldi. Tarlalarda çok güzel hasatlar yaptık. Benim kendi adıma keyif aldığım, yeni şeyler öğrendiğim çok güzel bir festivaldi oldu" dedi.Festivalin keyifli ve verimli geçtiğini söyleyen vatandaşlar, "Gerçekten çok etkileyici. Bu kadar ilgi olması ve bu kadar stant olması harikaydı. Biz çok beğendik. Bu yaz günlerinde çok güzel bir etkinlik olmuş. Dolu dolu ve güzel bir program sıralaması vardı. Atölyelerden seminerlere ve konserlere kadar her an çok güzeldi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a çok müteşekkiriz, çok minnettarız. Hem etkinlik kaliteli hem insanlar çok sıcakkanlı. Organizasyon da çok iyi" ifadelerini kullandı.