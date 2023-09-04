Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinde! Masada 4 kritik konu var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Soçi’ye gidiyor. Dünyanın gözü bu kritik zirveye çevrilirken, Erdoğan ile Putin, Tahıl Koridoru’nun yeniden açılması yolunda anahtar niteliğinde bir görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çantasında dört kritik başlık bulunuyor. Bu başlıkların ilki ve en önemlisi, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın tekrar işlerlik kazanması olacak. Türkiye’nin öncülüğünde, BM’nin girişimleriyle hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya’nın anlaşmadan çekilmesi ile temmuz ayında askıya alınmıştı. Rusya, Batı’nın yaptırımları nedeniyle kendi tahıl ve gübresinin ihracatında engellerle karşılaştığını ve tahılın çok azının fakir ülkelere gittiğini gerekçe göstererek anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

ANLAŞMA UMUDU ARTTI

Koridorun kapanmasıyla dünyadaki gıda fiyatları yükselişe geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının her iki tarafıyla da görüşebilen tek lider olarak, anlaşmazlığın çözümü için diplomatik temaslarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda Rusya, Ukrayna, BM ve AB ülkeleri arasında yürütülen mekik diplomasisi sonucunda anlaşmazlık noktaları üzerinde ilerleme kaydedildi ve Putin’e sunulmak üzere yeni bir öneri paketi hazırlandı.

Öneri paketinde, uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus tahıl ve gübresinin ihracatında karşılaşılan ödeme ve sigorta engellerinin aşılmasına yönelik formüller yer alıyor. Putin, Türkiye’nin katkılarıyla hazırlanan bu yeni BM öneri paketini kabul ederse Tahıl Koridoru yeniden faaliyete geçecek. Görüşme öncesi kulislerde, anlaşmaya yeniden dönülmesi umudunun ağırlık kazandığı ifade ediliyor. Görüşmede Erdoğan, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden canlandırılmasının hem dünya gıda güvenliği için hem de Karadeniz’in istikrarı ve barışı için öneminin altını çizecek.

KALICI BARIŞ

İkinci önemli başlık Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin adil ve kalıcı barış görüşmelerinin başlatılması olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, bir buçuk yıldır devam eden savaşın etkilerinin katlanarak büyüdüğünü, savaşın kazananı, adil bir barışın ise kaybedeni olmadığını dile getirecek. Bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesinin önemini vurgulayacak olan Erdoğan, savaşın tarafları arasında kalıcı barışın sağlanması için arabulucu rolünü üstlenmeye ve doğrudan müzakerelere ev sahipliği dahil her türlü desteğe hazır olduğunu iletecek.

Erdoğan’ın çantasındaki üçüncü önemli başlık ise enerji. Özellikle Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya iletilmesi konusundaki formüller zirvede masaya yatırılacak. Putin daha önce Türkiye’de bir doğal gaz merkezi inşa edilmesi önerisini gündeme getirmiş, son olarak Afrika Zirvesi’nin ardından bu önerisiyle ilgili “Türkiye’de gaz satışı için elektronik platform kurmak istiyoruz, orada gaz depolamak istemiyoruz. Böyle bir elektronik ticaret platformu organize etmek için uygun bir yer. Çünkü Türkiye, Avrupa için bir transit ülkesi haline geldi” açıklamasını yapmıştı.

TERÖRLE MÜCADELE

Dördüncü önemli başlık ise, iki ülkenin terörle mücadeledeki iş birliği çalışmaları olacak. Erdoğan, terörle mücadelede iki ülkenin birlikte çalışmasının önemini ifade ederken, özellikle Suriye’de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etmenin gerekliliğine dikkat çekecek. Ayrıca, Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına ve ülkede kalıcı çözüme ulaşılması için siyasi sürecin ilerletilmesine atfettikleri önemi vurgulayacak. Erdoğan ve Putin son yüz yüze görüşmesini 2022 yılının Ekim ayında Kazakistan’da düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi kapsamında gerçekleştirmişti.

PUTİN DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in davetine icabetle bugün Soçi’ye günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğine işaret edilen açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır” denildi.