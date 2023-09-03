İstanbul'da toplu taşıma 8 saat ücretsiz!

Yaklaşık 16 bin servis aracının 300 binin üzerinde öğrenciyi taşımak için trafiğe çıkacak olması, kentte yaşanacak olası bir Trafik kaosunu gündeme getirdi. UKOME’de İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda bir araya gelen İBB, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü , İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatlarlar Odaları Birliği ile İstanbul Umum Servis Araçları Odası temsilcileri, okulların açılacağı 11 Eylül günüyle ilgili kararlar aldı. Tüm kurumların alarm seviyesine geçtiği tedbirler şöyle:

TOPLU TAŞIMA BEDAVA

11 Eylül’de toplu taşıma araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacak ve sefer sayıları artırılacak. İlk 2 gün Okul Servis araçları arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacak. İDO’nun Sirkeci-Harem hattında yaya yolcular ücretsiz geçecek. Şehir Hatları’na ek vapur seferleri konulacak. Tüm kurumların temsilcileri UYM (Ulaşım Yönetim Merkezi) ve AKOM’da toplanacak, 3 gün nöbet tutacak. Kent içi kameralarla trafik sürekli izlenecek. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü şantiyelerinde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Hasar görmüş altyapılara anında müdahale edilecek. Mevcut çalışmalar okul açılış öncesi tamamlanacak. Zaruri çalışmalar gece vardiyasında sürdürülecek.