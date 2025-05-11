Dünyanın gözü Antalya'da olacak! Türkiye'de kritik zirve

Müttefik Dışişleri Bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzeyli NATO yetkilileri ilk olarak 14 Mayıs akşamı Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikte bir araya gelecek. 15 Mayıs sabahı gerçekleştirilecek Kuzey Atlantik Konseyi gayriresmi oturumunda, ittifakın gündemindeki öncelikli konularda Lahey Zirvesi’nde alınabilecek kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantının öncelikli gündem maddeleri; Avrupa güvenliğinin geleceği ile Transatlantik güvenliğinde külfet paylaşımının gözden geçirilmesi olacak. Fidan’ın toplantı marjında bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunması da planlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Fidan, toplantıda özetle şu mesajları verecek: “76 yıldır Avrupa-Atlantik güvenliğinin belkemiğini oluşturan NATO’nun daha güçlü kılınmasını ve bu asli rolünün aşındırılmamasını önemli görüyoruz. Bu yöndeki gayretlerin ağırlık merkezini, ittifak dayanışmasının ve birliğinin daha da pekiştirilmesi oluşturmalı. Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve gelişmiş savunma sanayi altyapısıyla Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını sürdürmeye ve daha fazla sorumluluk üstlenmeye kararlıdır. Avrupa güvenliğinin geleceğine dair süreçlerdeki ağırlığı ve konumu itibarıyla Türkiye gibi AB üyesi olmayan müttefiklerin AB’nin savunma alanındaki gayretlerine gereğince katılımı gerekir. Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasının yanı sıra ittifaka mücavir bölgeler ile Orta Doğu’da barış ve istikrar hâkim kılınmalı”

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İsrail’e TCG Anadolu’dan Akdeniz mesajı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Denizkurdu 2 / 2025 tatbikatının seçkin gözlemci günü, bu kez İsrail’in karşısına düşen Antalya açıklarında, Türkiye’nin amfibi gemisi TCG Anadolu’da yapılacak. 14 Mayıs’taki Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti için Antalya açıklarının seçilmesi, Türkiye’nin Akdeniz’de bölgesel bir güç olduğu mesajının vurgusunun güçlendirilmesi olarak yorumlandı. 6 Mayıs’ta Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de başlayan Tatbikat, 17 Mayıs’ta sona erecek.