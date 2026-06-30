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Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de gün batımında görsel şölen

30.06.2026 - 22:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TRABZON (İHA)

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de gün batımında görsel şölen

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, her mevsim sunduğu eşsiz manzaralarına bir yenisini daha ekledi. Akşam saatlerinde gökyüzünün büründüğü renk cümbüşü, bölgedeki yerli ve yabancı turistlere unutulmaz anlar yaşattı.

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan ve her yıl yerli ile yabancı binlerce turisti ağırlayan Uzungöl, gün batımında kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu. Kızıl ve turuncu tonları, çevresini saran yemyeşil ormanlarla bütünleşerek izleyenlere görsel şölen sundu. Güneşin dağların ardına doğru süzülmesiyle birlikte gökyüzünde oluşan manzara mest etti.

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Dört mevsim farklı güzellikleriyle dikkat çeken Uzungöl, özellikle gün doğumu ve gün batımında sunduğu doğal atmosferle doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor. Yaz mevsiminde bölgeye ziyaretçilerin ilgisi de devam ediyor.

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