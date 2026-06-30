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Başına çöp poşeti geçirip yangın çıkaran şahıs kameralara yakalandı

30.06.2026 - 21:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Başına çöp poşeti geçirip yangın çıkaran şahıs kameralara yakalandı

Kırıkkale'de bir çay ocağını ateşe veren şahsın tanınmamak için başına çöp poşeti geçirerek sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi aynı gün yakalayarak gözaltına aldı.

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Olay, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir çay ocağında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iş yerini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinde hasara yol açan yangının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

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Güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, başına çöp poşeti geçirerek kimliğini gizlemeye çalışan bir şahsın yangını çıkardığını tespit etti. Şüphelinin çöp poşetli şekilde yoldan geçtiği anlar da kameraya yansıdı. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin A.Ö. olduğunu belirledi. Adresi tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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