Zeytinli Türk kahvesinin ardından zeytin helvası

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Zeytinin Türkiye'nin en önemli milli değerlerinden biri olduğunu ve ülkede bol miktarda üretildiğini belirten zeytin ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Kürlek, önümüzdeki yeni sezonda zeytin rekoltesinde ciddi bir artış ve yüksek bir verim beklendiğini dile getirdi.