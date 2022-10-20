Dünya Karizma Günü nedir, ne zaman, bugün mü? İşte Dünya Karizma Günü mesajları ve sözleri...

Sosyal medya platformları üzerinden bugün “20 Ekim Dünya Karizma Günü” kutlanıyor. Peki, Dünya Karizma Günü nedir? İşte Dünya Karizma Günü mesajları ve sözleri…

Dünya Karizma Günü nedir?

Dünya Karizma Günü sosyal medyada trend haline gelen ve her yıl sosyal medya platformları Twitter, Facebook, İnstagram'dan üzerinden kutlanan bir gündür.

Dünya Karizma Günü mesajları

Bugün benim günümmüş arkadaşlar. Dünya Karizma Günümüz kutlu olsun!

(Kendi fotoğrafınızı paylaşım) A aa bu karizma da kimmiş? Benmişim... Dünya Karizma Gününüz Kutlu Olsun!

Karizma karizma dediniz başımın etini yediniz, alın size karizma, aşık olmayın sonra

Karizma erkekler, hep üzülür. Karizma merhametten gelir, gülüşten, bir bakıştan gelir.

Karizma denilince akla bir isim gelir, onun gözleri gök mavi, saçları güneşten sarıdır, ismi Mustafa Kemal'dir! Dünya Karizma Günü Kutlu Olsun.

Karizma denilen şey her zaman yakışıklılık demek değildir, içten gelir doğuştan olması gerekir, estetik kabul etmez. 20 Ekim Dünya Karizma Günü'müz kutlu olsun.