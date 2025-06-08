Dünya anbean bu gemiyi takip ediyor! İsrail tehdidi altında ilerliyor, Türk aktivistten açıklama

Katz, The Times of Israel tarafından aktarılan açıklamasında, "İsrail Devleti, Gazze üzerindeki deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecek" dedi.

Gemiye binen aktivistlere doğrudan seslenen Katz, "Geri dönmelisiniz çünkü Gazze'ye ulaşamayacaksınız" dedi ve onları "Yahudi karşıtı" olarak niteledi.

Geçen hafta Pazar günü Sicilya'dan yola çıkan ve adını Arap kadın ismi Madleen'den alan yardım gemisi şu anda Mısır açıklarında ve yarın sabah saatlerinde Gazze'ye ulaşması bekleniyor.

GRETA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

Gemide bulunan iklim aktivisti Greta Thunberg, Al Jazeera'ye konuşarak, Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes çağrısında bulunarak "Kușatmayı kırmaya ve Gazze'ye insani koridorlar açmaya çalışacağız" dedi.

GEMİ ÜZERİNDE İHA'LAR DOLAŞIYOR

Gazze'ye doğru yol alan Madleen gemisinde bulunan Fransız doktor ve aktivist Baptiste Andre, gemideki durumla ilgili olarak Al Jazeera'ye şunları söyledi:

Saatlerdir yüksek irtifada uçan insansız hava araçları (İHA'lar) geminin üzerinde dolaşıyor. Gemi mürettebatı sürekli olarak birçok tarafla, özellikle de Fransa Dışişleri Bakanlığı'yla temas halinde. Gemi yaklaşık bir tonluk tıbbi yardım taşıyor. Bu miktar sembolik bir anlam taşıyor. Gemide bulunanlar, Gazze’ye uygulanan kuşatmanın sona erdirilmesini talep ediyor.

'GAZZE'DE SİZİ İZLİYORUZ'

ABD merkezli medya kuruluşu Drop Site News tarafından paylaşılan bir sosyal medya gönderisinde, Gazze’deki insanların Greta Thunberg ve Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait gemiyi konu alan Al Jazeera yayınını izlemek üzere bir araya geldikleri görülüyor.

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Sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı: Gazze'de sizi izliyoruz. Ekranı kapatmıyoruz."

GEMİDEKİ TÜRK AKTİVİST ACAR: KORKMUYORUZ

Gemideki Türk Aktivist Yasemin Acar, CNN Türk'e yaptığı açıklamada "Tehditler var" dedi ve dünyayı ayaklanmaya çağırdı.

Büşra Arslantaş'ın "Korkmuyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Biz İsrail askeri geldiği an zaten oturup bekleyeceğiz. Ellerimizi gösterip silah taşımadığımızı göstereceğiz. Yapacak başka bir şey yok. O yüzden herkese sesleniyoruz, şu an en büyük silahımız sizsiniz. Bizim internetimizi birkaç saate kesecekler, tracking (izleme) sistemimiz de olmayacak. Biz sadece insani yardım taşıyoruz. 2010 senesinde de sadece insani yardım taşıdı arkadaşlarımız ve 10 arkadaşımız öldü. İnşallah 2010 senesi gibi olmaz. Ama bizim hayatımız oradaki Filistinliler'in hayatından değerli değil, onların da yaşama hakları var."

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'BAŞIMIZA NE GELECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUZ'

Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait "Madleen" isimli yelkenlideki Türk aktivist Hüseyin Şuayb, halen Gazze'ye girme umutlarını koruduklarını belirterek "Yarın inşallah Gazze'de olacağız, herhangi bir engellemeye maruz kalmazsak." dedi.

Morallerinin yerinde olduğunu ifade eden Şuayb, duygularını şöyle dile getirdi:

(Moralimiz) Genel olarak iyi. Başımıza ne geleceğini çok düşünmüyoruz. Hala Gazze'ye girmeye yönelik umudumuz var. Sadece içimiz biraz buruk çünkü bu yola çıkma amacım ablukanın kırılması ve Gazze'ye girmek, insani yardımların başlatılmasını sağlamak, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını sağlamaktı.

Şuayb, İsrail'in Özgürlük Filosu'nda bulunanları "tutuklayacağını ve sınır dışı edeceğine" yönelik söylemlerde bulunduğuna dikkati çekerek "Bu yola sınır dışı edilmek için çıkmadığımız için yola çıkarken umudumuz vardı dünyadan. (İsrail'e) Gerçek anlamda bir yaptırım uygulanabilir ve gerçek insani yardımın ulaşmasına, (Gazze'ye) ablukanın kaldırılmasına vesile olabiliriz diye ama son güne giriyoruz artık. Galiba yine gayrihukuki şekilde hareket etmeye devam edecekler." diye ekledi.

BM RAPORTÖRÜ'NE GÖRE MADLEEN GEMİSİ GAZZE'YE "YARDIM"IN YANINDA "İNSANİYET" DE TAŞIYOR

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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp Filistinlilere insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait "Madleen" isimli geminin "yardım"ın yanı sıra "insaniyet" de taşıdığını bildirdi.

Albanese, X'ten yaptığı paylaşımda, Madleen'in Gazze'ye yaklaştığını ve yarın varmasının planlandığını kaydetti.

"Gemi sadece yardım değil, insaniyet de taşıyor. Hepimiz için." ifadelerini kullanan Albanese, İsrail'e, önceki filoda olduğu gibi aktivistlerin hayatını tehlikeye atmaması yönünde çağrı yaptı.

Albanese, bu girişimin İsrail'in "soykırım makinesine" son vermesi temennisinde bulundu.