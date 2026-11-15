Yılın son seferinde biletler tükendi: Karaelmas Ekspresi Zonguldak’ta coşkuyla karşılandı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Zonguldak Valiliği, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Zonguldak İl Özel İdaresi iş birliğiyle düzenlenen Turistik Karaelmas Ekspresi, 13 Kasım Cuma akşamı Ankara'dan son seferi için hareket etti. Sabah saatlerinde Karabük'ün Yenice ilçesine ulaşan yolcular, Ihlamur Teras'ta sonbahar manzarası eşliğinde kahvaltı yaptı. Şeker Kanyonu çevresindeki doğa etkinlikleri ve ATV safarisine katılan turistler, Karadeniz Ereğli Belediyesi Oyuncak Müzesi ekibinin düzenlediği taş baskı ve geri dönüşüm atölyelerinde de vakit geçirdi.

14 Kasım Cumartesi günü Zonguldak'a gelen kafileyi Madenci Korosu karşıladı. Kent merkezinde düzenlenen gezi programında Kömür Deneyim Ocağı, Maden Müzesi, Maden Şehitleri Müzesi, Fener Mahallesi ve Varagel Tüneli yer aldı.



"Seferlerin tamamı dolu geçti"

BAKKA Yenilik ve Rekabetçilik Birimi Başkanı Alper Erenler, son seferde 4 tur acentesinden 120 yolcunun bulunduğunu söyledi. Turistik trenin bölgenin doğal güzelliklerinin ve endüstriyel mirasının tanıtılması amacıyla düzenlendiğini anlatan Erenler, şöyle konuştu:

"Bölgemizin doğal güzelliklerini, turizm değerlerini ve endüstriyel mirasını tanıtmak adına bu seferin önemli olduğunu düşünüyoruz. Seferde 4 acente ve 120 yolcu eşlik etti. Bölgemizde misafir ediyoruz. Seferler, dolu geçti. Trende Devrek Güneşi Kooperatifi de mevcuttu. Bölgemizin kadın emeğinin misafirlerimizce tanınması adına bunu önemsiyoruz."



"Zonguldak bugün 240 turisti ağırlıyor"

BAKKA Sürdürülebilir Kalkınma Birimi Başkanı Ümran Öztürk Can ise trenin hem geliş hem de dönüş seferlerinde yolcu taşıdığını belirterek, Zonguldak'ta iki ayrı turist grubunun ağırlandığını ifade etti.

Can, "Trenimiz iki yönlü yolcularımızı Zonguldak'ta ağırlıyor. Ankara'dan trenle gelen yolcularımız 4 acentede 120 yolcumuz. Ayrıca TGA ekibinin 4 influencer'ı, 1 rehberi var. Görevli ekibimizle beraber Zonguldak'a ulaştık. Bu ekibimiz Zonguldak'ta merkezde ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra bir gece konaklayarak kara yoluyla Ankara'ya dönüş yapacak. Aynı zamanda kara yoluyla Zonguldak'a gelip bu gece trenle dönecek 120 kişilik ayrı bir ekibimiz daha var. Trenimiz dolu. Zonguldak bugün merkezde 240 turisti ağırlayacak" dedi.

Yenice'deki programın ardından turistleri Zonguldak'ın kültürel ve endüstriyel mirasıyla buluşturduklarını anlatan Can, ziyaretçilerin yolculuktan memnun olduğunu söyledi.



Yemekli vagonda Devrek'in yöresel lezzetleri tanıtıldı

Trenin yemekli vagonunda her seferde farklı bir kooperatifin ürünlerine yer verildiğini belirten Can, son seferde Devrek Güneşi Kooperatifinin yolculara yöresel lezzetler sunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Her tren seferimizde bu sene farklı bir ilden kooperatifimizi ağırlamıştık. Bugün Zonguldak'tan Devrek Güneşi Kooperatifimiz yöresel lezzetlerimizi tanıtma imkanı buldu. Dönüş seferinde de yine tanıtacaklar. Ereğli Belediyesi'nin Oyuncak Müzesi ekibi taş baskı ve geri dönüştürülebilir ürünlerden sanatsal baskı ve resim atölyeleri gerçekleştirdiler Yenice Ihlamur Teras'ta. Yolcularımız memnunlar, trenimiz dolu gerçekleşti."



Son sefer 15 Kasım'da Ankara'da tamamlanacak

Zonguldak'a trenle gelen 120 kişilik turist kafilesi, kentte bir gece konakladıktan sonra 15 Kasım Pazar günü Filyos, Güzelcehisar ve Safranbolu'yu kapsayan kara yolu programıyla dönüşe geçecek.

Kara yoluyla Zonguldak'a gelen diğer 120 kişilik grup ise 14 Kasım Cumartesi günü saat 23.00'te trenle Ankara'ya hareket edecek. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansından (TGA) 4 sosyal medya içerik üreticisi ve 1 rehber de dönüş yolculuğuna katılacak.

Çankırı ve Kalecik duraklarından geçecek trenin 15 Kasım Pazar günü Ankara'ya ulaşmasıyla Turistik Karaelmas Ekspresi'nin 2026 yılı programı sona erecek.