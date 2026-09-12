Düğün günü olacak iş mi? Gelin ve damat maç kurbanı oldu
12.09.2026 - 11:30Güncellenme Tarihi:
Çorum'un Osmancık ilçesinde, düğünle aynı saate denk gelen Çorum FK'nın Eyüpspor'u mağlup ettiği karşılaşmayı kaçırmak istemeyen çok sayıda vatandaş, düğünü bırakıp maçı izledi. Bazı vatandaşlar düğünde halay çekerken, diğer vatandaşların ise televizyon başında maç izlemesi renkli görüntülere sahne oldu.
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