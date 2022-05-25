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Dolandırıcıları son kurbanı ünlü para ve finans uzmanı Aysun Mercan oldu!

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu'ndan sonra tele dolandırıcıların son kurbanı ünlü para ve finans uzmanı Aysun Mercan oldu.

25.05.2022 - 08:17 |
Dolandırıcıları son kurbanı ünlü para ve finans uzmanı Aysun Mercan oldu!

Tele-dolandırıcıların son kurbanı, Türkiye'de bulunan bir Japon bankasının yönetim kurulu üyesi Aysun Mercan oldu. "Adınız FETÖ'ye karıştı" diyerek Mercan'ı hedef alan sözde polisler, ünlü finans uzmanının 270 bin euro ve 150 bin dolarını almakla kalmadı. Kadıköy'de yarım milyon dolar tutarındaki dairesini bile sattırdı.

Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı (65), Prof. Dr. Ahmet Demirel (79), eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu'ndan (82) sonra tele dolandırıcıların son kurbanı 63 yaşındaki Aysun Mercan oldu.

Dolandırıcıları son kurbanı ünlü para ve finans uzmanı Aysun Mercan oldu

PAROLA 'KARTAL'
28 Ocak'ta çalan telefona yanıt veren Aysun Mercan'a kendisini Kadıköy Emniyeti'nde görevli komiser diye tanıtan dolandırıcı, kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini, operasyonu yapacak sözde savcının adını ve telefon numarasını verdi. Mercan'ın güvenini kazandıktan sonra banka hesaplarındaki paralarını istedi.

Kendisine gönderilen IBAN bilgilerine önce 200 bin lira gönderen Aysun Mercan, ardından diğer bankalardaki 170 bin euro ve 150 bin doları da isteyen dolandırıcılar için bankaya gitti.

Parayı çeken Aysun Mercan, kendisini MİT mensubu olarak tanıtarak yanına gelen ve önceden belirlenen 'Kartal' parolasını kendisine söylenen şebeke üyesine paraları teslim etti. Paraları göğsüne koyarak, Mercan'a eve gitmesini söyleyen sözde MİT'çi, olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Dolandırıcıları son kurbanı ünlü para ve finans uzmanı Aysun Mercan oldu

EVİNİ BİLE SATTIRDILAR
Ertesi gün aynı numaradan yeniden aranan Mercan, operasyona dahil olduğunu zannederek talimatla yeni bir hat ve telefon aldı. Diğer bankadaki 100 bin euro'yu daha sözde MİT mensubuna veren Aysun Mercan, günlerce telefonda tutuldu.

Durmak bilmeyen dolandırıcılar, Kadıköy'deki evinin satılması gerektiğini söyleyerek yaşlı kadına evini sattırana kadar 1 ay boyunca telefonla aradı. Evini yarım milyon dolara satan Aysun Mercan, sözde polislere bilgiyi verdiğinde ise, Fatih'e giderek eliyle tüm dolarları dolandırıcılara verdi.

EVE GİT, HATTI KIR TALİMATLARIMIZI BEKLE
Sözde polisin, 'Eve git, hattı kır. Talimatlarımızı bekle' talimatıyla ikametine giden yaşlı kadın, günlerce telefonu çalmayınca dolandırıldığını anladı. Polis merkezine giderek dolandırıcılardan şikayetçi olan Aysun Mercan'ın şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

1982'de ODTÜ İşletme Bölümünden mezun olan, 1997'de Wales Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yapan Aysun Mercan, pek çok banka ve büyük şirkette üst düzey görevlerde bulundu. (Sabah)

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