Doğu'nun sembolü ters lale yoğun ilgi görüyor!

İlçenin özellikle yayla kesimlerinde doğal olarak yetişen ters laleler, yaklaşık 20 günlük ömürleriyle dikkat çekiyor. Ekosistem açısından büyük öneme sahip olan bu nadir bitki türü, koruma altında bulunuyor. Ters laleleri koparanlara ise yaklaşık 700 bin lira para cezası uygulanabildiği belirtiliyor. Doğasever vatandaşlardan Erhan Bozkurt, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde karların erimesiyle birlikte ters lalelerin gün yüzüne çıktığını belirterek, bu eşsiz güzelliği görmek için bölgeye geldiklerini ifade etti. Bozkurt, ters lalelerin birçok hüzünlü hikâyeye konu olduğunu ve korunması gereken önemli bir doğal değer olduğunu vurguladı.

Öte yandan, farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler de Kelhasan köyü kırsalına çıkarak ters laleleri yakından görme fırsatı buluyor. Vatandaşlar, kısa süreliğine açan bu nadide çiçeklerle hatıra fotoğrafları çekerek doğanın sunduğu bu eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.