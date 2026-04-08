Doğu için Meteoroloji'den kritik zirai don uyarısı
08.04.2026 - 21:05Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü bölge tahmin ve erken uyarı merkezince; Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde zirai don uyarısında bulunuldu.
Yapılan son değerlendirmelere göre: Bugün gece saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğu belirtilen uyarıda, "Don riskinin Cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenilmekte olup, başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.