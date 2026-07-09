GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSağanak sonrası Ağrı'da taşkınlara müdahale edildi
HaberlerGündem Haberleri Sağanak sonrası Ağrı'da taşkınlara müdahale edildi

Sağanak sonrası Ağrı'da taşkınlara müdahale edildi

09.07.2026 - 18:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AĞRI (İHA)

Sağanak sonrası Ağrı'da taşkınlara müdahale edildi

Ağrı’da etkili olan sağanak yağışların ardından Doğubayazıt, Diyadin ve Taşlıçay ilçelerine bağlı bazı köylerde meydana gelen su baskını ve taşkınlara ekiplerce müdahale edildi.

Haberin Devamı

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik uyarıların önceden değerlendirilmesiyle ilgili kurumlar tarafından gerekli hazırlık ve tedbirlerin alındığı bildirildi.

Açıklamada, alınan önlemler sayesinde olası daha büyük olumsuzlukların önüne geçildiği belirtildi.

İLGİLİ HABER

Giresun'da doğa turizmine yeni rota Göksu Travertenleri ile Mavi Göl: Beyazdan Maviye Yolculuk
Giresun'da doğa turizmine yeni rota Göksu Travertenleri ile Mavi Göl: Beyazdan Maviye Yolculuk

Valilik koordinesinde il merkezinde AFAD öncülüğünde Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi ekiplerinin sahada çalışma yürüttüğü ifade edilen açıklamada, ilçelerde ise kaymakamlıkların koordinasyonunda ilgili kurum ekiplerinin müdahale çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İLGİLİ HABER

Muğla'da kronikleşen altyapı çilesi bitiyor! MUSKİ 2 bin 500 metrelik dev hattı kamuya taşıyor
Muğla'da kronikleşen altyapı çilesi bitiyor! MUSKİ 2 bin 500 metrelik dev hattı kamuya taşıyor

Su baskını ve taşkınlardan etkilenen bölgelerde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla müdahale ve iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Güncel Haberler

Tarihi dokusu ve eşsiz atmosferiyle ünlü Kapadokya, dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi
#Gündem

Tarihi dokusu ve eşsiz atmosferiyle ünlü Kapadokya, dünyanın en iyi gün batımı destinasyonu seçildi

Hasatta sona yaklaşıldı! Yazın en sevilen meyvesi 60 liradan 250 liraya çıkıyor
#Gündem

Hasatta sona yaklaşıldı! Yazın en sevilen meyvesi 60 liradan 250 liraya çıkıyor

Yarım asırlık projede yeni anlaşma! Bakan Bayraktar: 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamaya getirdik
#Gündem

Yarım asırlık projede yeni anlaşma! Bakan Bayraktar: 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamaya getirdik