Muğla'da kronikleşen altyapı çilesi bitiyor! MUSKİ 2 bin 500 metrelik dev hattı kamuya taşıyor

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Gölbent Mahalle Muhtarı Salih Avcı, ekonomik ömrünü tamamlayan eski içme suyu hattı nedeniyle mahallede uzun yıllardır sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Eski boruların sık sık arızalanması nedeniyle mahallemizde sürekli su kesintileri yaşanıyor, vatandaşlarımız mağdur oluyordu. Vatandaşlarımızın parsellerinden geçen hatlarda arızalar meydana geldiğinde ise hem tespiti zor oluyordu hem de tarım alanları olduğu için iş makineleri giremiyordu. Bu durum iş gücü kaybına neden olurken, arızalara müdahale sürelerini uzatıyor ve kayıp-kaçak oranlarının artmasına sebep oluyordu. MUSKİ Genel Müdürlüğünün başlattığı terfi hattı yenileme çalışmasıyla birlikte bu sorunların ortadan kalkacağına inanıyoruz. Hatların yenilenmesi sayesinde hem vatandaşlarımız kesintisiz içme suyuna kavuşacak hem de MUSKİ ekipleri aynı bölgelerde sürekli arızaya müdahale etmek zorunda kalmayacak.